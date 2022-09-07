艾簡達拿艾法美路候命紓緩紅軍傷兵潮 軒達臣唞3周

利物浦季前已有中場阿歷士張伯倫受傷，開咧後中場拿比基達、堤亞高艾簡達拿、居迪斯鍾斯、佐敦軒達臣及法比奧卡華路紛紛掛彩，其中前二者日前更被剔出歐聯大軍以外，無緣上場英超打和愛華頓的隊長軒達臣昨則證實缺陣3周，料將避戰至少5場，而已復練的艾簡達拿明晨應可候命，加上從祖雲達斯借來艾法美路，有望保持中場實力。

拿玻里射手奧森漢復操上陣成疑

另據報季初表現可人的羅拔圖法明奴此役有望復任正選，取代達雲紐尼斯攻拿玻里。法明奴說：「紐尼斯是我的好朋友。我認為他可對球隊有很大的幫助。隊內每個位置都競爭激烈，但大家的目標都是為球隊爭勝。」拿玻里前鋒域陀奧森漢於日前意甲挫拉素後證實肌肉受傷，昨只能單獨練習，上陣成疑。同組阿積士迎戰格拉斯哥流浪時，有今夏由格流加盟的中堅奇雲巴斯倒戈，而暫以6球領前荷甲射手榜的前熱刺球員貝雲積勢掛帥。

此外，紅軍下場英超對手狼隊方面，據報簽入33歲的迪亞高哥斯達因未獲發工作證而未能加盟，若最終上訴失敗，他們或爭取羅致另一同齡、曾效力紅軍的自由身中鋒安祖卡路爾。