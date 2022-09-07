國米弱盾守強矛拜仁 防線錯漏多漢丹洛域捱批 文尼誓拾射門鞋

國際米蘭vs.拜仁慕尼黑 now646台 明晨03：00直播

國際米蘭一度因車路士借將盧卡古回巢而被寄予厚望，卻在上月尾在意甲作客負拉素後證實大腿受傷，無緣其後主場勝克雷莫納，以及在打吡戰反負AC米蘭，排名亦急挫至第8，而最嚴峻問題當數聯賽5輪已失8球，乃聯賽第6多球隊。據意大利天空體育的電視節目統計，今季意甲曾披甲的23個門將中，為國米踢足5場的38歲斯洛文尼亞籍老將漢丹洛域，比起預期失5.5球多出2.5球，並因此在排名榜敬陪末席，故此，有消息指教練「細恩」施蒙尼恩沙基明晨或改以今夏加盟的奧拿拿「地標」把關。

聯賽5戰失8球 細恩擬換門將把關

文尼或過蜜月期 支援充足無阻攻力

漢丹洛域以外，國米的意大利隊後衛巴斯東尼也深受壓力。球會名宿卡斯辛奴說：「國米正在掙扎中，尤其是後防。巴斯東尼已製造一些災難般的錯誤，應要及時蘇醒，不能再沉迷於社交媒體和追隨者。」國米或可依仗的是，在意甲兩次主場均勝和共入6球，而且拿達路馬天尼斯負米蘭前的3仗均有「士哥」，料這名阿根廷隊前鋒將與迪斯高或安祖哥利亞合作攻堅。

拜仁方面，取代轉會巴塞隆拿的羅拔利雲度夫斯基的沙迪奧文尼，雖曾在德國超級盃和德甲首戰各入1球，但過去4場聯賽只曾在包尾弱旅波琴梅開二度，有可能已度過短暫蜜月期， 惟在湯馬士梅拿、穆斯亞拿、京士利高文、甘美治，以及上場聯賽作客柏林聯傷癒復出的哥列斯卡鋪橋搭路下，文尼應不愁無叩關機會。另外，過去3季效力祖雲達斯的另一拜仁新兵守將馬菲斯迪歷特透露，「國米好用3-5-2陣式，球員經驗豐富和體能極佳，與他們比賽總會是惡鬥」。

巴塞迎柏軍勢響頭炮 比真歷傳離隊

同組巴塞隆拿迎戰被視為最弱的柏辛域陀尼亞勢響頭炮，惟賽前據報中場加維獲拜仁及曼聯垂青，而這名與巴塞只餘1年合約的18歲新星表明不會離開。另外，前年來投後一直不獲重用的32歲波斯尼亞隊中場比真歷，據報已考慮轉會阿聯酋球會沙迦。