羅馬吞烏甸4蛋初嘗敗績

摩帥創意甲生涯最大敗仗

賽前4戰3勝1和的羅馬，昨仗開賽5分鐘便因解圍失誤，被主隊的熱刺借將烏杜治破網落後。換邊後烏軍中場拿沙沙馬迪錫遠射，客軍門將魯爾柏迪斯奧判斷錯誤致再失守。主隊其後再有路夫歷及羅拔圖佩雷拉各建一功，終以4：0大勝破「首都狼」不敗身。維羅納同日則在主場以2：1險勝森多利亞，取得今季首勝。

賽前榮膺意甲8月最佳教練的摩連奴，昨吞下意甲執教生涯最大敗仗，賽後坦承對手更佳，「烏甸尼斯值得取勝，以0：4大敗，總比連續4場輸0：1好。對我們和球迷來說當然難受，但我們之後還有歐霸的賽事」。他又稱是役肩膀受傷被換出的射手譚美阿巴謙無恙，但仍有待進一步檢查。

巴夫韋迪地標建功 愛斯賓奴西甲首勝

另外，與巴塞隆拿解約後自由身投愛斯賓奴的丹麥隊射手巴夫韋迪，昨晨西甲作客畢爾包「地標」建功，領軍以1：0凱旋打開勝利之門。華倫西亞則在主場以5：1大勝基達菲，賽後4戰6分暫列第10位。德甲的慕遜加柏則有瑞士隊門將恩尼森馬第267次把關，創德甲外籍門將上陣紀錄，惟球隊在主場以0：1不敵緬恩斯。