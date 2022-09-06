曼聯破廠兵不敗身 安東尼獲讚踢法全面 地標建功助取四連捷 拉舒福特起孖再當敵軍剋星

曼聯昨坐陣奧脫福球場沿用近期正選陣容，只有一個變動由近億歐元天價來投的安東尼任右翼，基斯坦奴朗拿度（C朗）及卡斯米路續列後備；作客的阿仙奴於12分鐘曾藉反擊，由加比爾馬天尼利射破門將迪基亞十指關，但球證翻看視像裁判（VAR）後，指隊長馬田奧迪加特截球前從後推跌基斯甸艾歷臣而判入球無效。大難不死的「紅魔」於35分鐘開紀錄，拉舒福特二傳予無人看管的安東尼冷靜射入，這名22歲巴西隊翼鋒成歷來第24名曼聯球員首上陣即入球。

落後的阿仙奴換邊後強攻，曼聯在C朗入替安東尼不足一分鐘被扳平，昨21歲生日的布卡約沙卡於60分鐘射成1：1。紅魔及後兩次快速反擊得手，6分鐘後先由般奴費南迪斯妙傳予拉舒福特單刀射成2：1，「福仔」再於75分鐘接應艾歷臣的橫傳梅開二度，終勝3：1，繼6年前首在英超登場兩度攻破阿仙奴大門後，再做兵工廠「剋星」。紅魔自去年4月再次四連勝，6戰12分升上第5名，阿仙奴被打破今季不敗身後，6戰15分續居榜首，僅多隨後的曼城及熱刺1分。

曼聯開季兩連敗後，領隊坦夏格將C朗及隊長哈利馬古尼退居後備，暫棄用後場組織踢法，近4仗改踢前帥蘇斯克查擅長的快速反擊，結果繼擊敗利物浦後，再在主場戰勝「Big 6」球隊。安東尼入球時，在後備席的C朗被拍攝到拍掌叫好。坦夏格及昨任隊長的般奴均稱，球隊勝在目前團結一致。

就新兵安東尼立即正選，坦夏格解釋道：「安東尼知道我想踢的比賽風格和要求，他有速度、盤扭，還有前場壓迫能力；卡斯米路則仍要適應球隊踢法，加上麥湯米尼近期表現很好。」

阿迪達批球證執法尺度不一

阿仙奴全場16次攻門只入1球，領隊阿迪達承認錯失不少入球機會，加上後防曝露太多空間而付出代價，「曼聯3次機會就入3球，我們有無數機會只入1球」。就馬天尼利在初段的「詐糊」，阿迪達亦批評球證執法尺度不一。曼聯及阿仙奴將於周五出戰歐霸盃，分別主場對皇家蘇斯達及作客蘇黎世。