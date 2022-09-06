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2022年9月6日星期二
歐聯開戰 麥巴比誓正名 迪馬利亞無緣倒戈 華荷域領祖雲作客PSG
皇馬衛冕首擊征些路迪 古橋亨梧復操勢掛帥迎敵
東方亞協訪烏茲別克爭出線 大軍19人應戰 盧比度冀麾下拚盡拒言棄
麥維迪夫負基茲奧斯 四貫皆空兼失「世一」
主將遭格魯吉亞球員襲擊 土耳其威脅杯葛歐籃賽
港籌辦霹靂舞亞洲賽 總會促豁免選手入境隔離
體壇快訊：永倫爆疫甲一鬥福建延期
電視精選
曼聯破廠兵不敗身 安東尼獲讚踢法全面 地標建功助取四連捷 拉舒福特起孖再當敵軍剋星
紅軍兩傷兵未入歐聯名單
羅馬吞烏甸4蛋初嘗敗績
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【明報專訊】（請看附圖）
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