麥維迪夫負基茲奧斯 四貫皆空兼失「世一」

80歲歌特：細威從不欽佩我

兩人首盤均9次透過發球直接得分（Ace），並互相拉鋸至決勝局，結果基茲奧斯以細分13：11領先。惟「壞孩子」次盤錄得13次無壓力犯錯，被麥維迪夫早段連取3局下，以3：6落敗遭扳平。不過，他及後兩盤重拾佳態，連贏6：3、6：2鎖定勝局，8強遇上另一俄將卡查洛夫。麥維迪夫吞敗後，將世界第1寶座拱手相讓，西班牙籍名將拿度、19歲新星卡路士艾卡拉斯，以及挪威籍的卡斯柏魯迪均有望爭取成為下任「世一」。

至於40歲網球傳奇「細威」莎蓮娜威廉絲日前在美網女單第3圈止步後，正式結束27年職業生涯。現年80歲、曾贏得24項大滿貫錦標的澳洲籍球后歌特接受英國《每日電訊報》訪問時稱，自己雖很欣賞細威，「但從來不覺得她欽佩我」，認為自己作為歷來擁有最多大滿貫冠軍的女將，值得外界更多掌聲。

黃澤林青年組旗開得勝

此外，香港網球新星黃澤林昨在美國公開賽青年組男單登場，首圈直落以盤數2：0輕取巴拉圭籍球手。他今早將伙立陶宛籍拍檔，以頭號種子身分出戰雙打，雙線爭佳績。