東方亞協訪烏茲別克爭出線 大軍19人應戰 盧比度冀麾下拚盡拒言棄

港超球隊東方龍獅今晚9時出戰亞協盃跨區4強，作客烏茲別克對索迪亞拿。東方今季陣容大變，主教練盧比度昨在賽前記者會也預期將會非常難踢，期望麾下全場拚盡勿輕言放棄。

東方龍獅今年6月底在泰國出戰亞協盃J組分組賽，擊敗另一港超隊理文及台灣球隊臺南市FC，首次晉身亞協淘汰賽，經抽籤原定在主場對中亞區冠軍索迪亞拿，但東方上月初表示因本港防疫及隔離條件，只能放棄申辦主場，賽事最終改為作客到索迪亞拿大球場舉行。賽事法定時間打和將加時，未能再分勝負便互射12碼。

盧比度稱分組賽出線是禮物

促麾下為球會而戰

東方今季首場港超0：0打和和富大埔後，上周一出發及抵達烏茲別克備戰一周。相比在亞協分組賽時陣容，東方有費蘭度、林恩許及茹子楠等主力離隊，只簽入黃皓雋及中國籍後衛朱康銘，以及擢升4名U18小將，連同日前回巢有望今仗上陣的右閘亞歷斯祖，出征大軍只得19人。盧比度承認在亞協分組賽突圍已是一份禮物，故球隊今仗沒有壓力，希望麾下在比賽90分鐘都不要輕言放棄，「面對主場出戰的強隊將是硬仗，但即使落後都要拚盡到最後，為球會而戰，我不想看到球員放棄」。

索迪亞拿為上季烏茲別克超聯亞軍，陣中有多名烏茲別克國腳，還有3名塞爾維亞籍及一名克羅地亞籍外援，全是守將或龍門。盧比度形容對方球員身形高大兼敏捷，須提防兩翼側擊。東方若晉級下月5日的跨區決賽，將面對印度的莫亨巴根對馬來西亞的吉隆坡城之勝方。