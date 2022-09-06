皇馬衛冕首擊征些路迪 古橋亨梧復操勢掛帥迎敵

皇馬料續排出上場西甲挫貝迪斯的4-3-3陣式作客些路迪，不同之處是卻奧斯勢復任正選，與老拍檔莫迪歷及新兵曹亞文尼坐鎮中場，左後防由阿拉巴負責，今夏來投的魯迪格則移入中路，伙拍艾達米列達奧防守，與上述3衛將周旋的是，今季已為些路迪在蘇超斬獲6球的鋒將利爾阿巴達及古橋亨梧。27歲的後者日前在聯賽大勝宿敵格拉斯哥流浪僅上陣5分鐘，便因肩膀受傷退下火線，昨卻能參與訓練，有望再次擔正，但其隊友守將史達菲特該仗下半場初段疑因觸傷膝部被換出，今仗上陣成疑。

列斯占士續約車路士6年

同日E組車路士作客薩格勒布戴拿模前，落實與22歲右翼衛列斯占士續約6年，並據報下個簽新約球員會是中場美臣蒙特，而另一已約滿離隊的中場巴克里已加盟尼斯，這支法甲球會今夏已簽入曾在英超落班的艾朗藍斯、尼高拉斯比比及卡斯柏舒米高。

此外，在Ｇ組作客西維爾的曼城，將續有後衛拿樸迪因傷避戰，而新「十字軍」是上場英超打和阿士東維拉時掛彩的基爾獲加，料其右後防位置將由祖奧簡斯路頂上，而已復出的尼敦阿基則任左閘。