歐聯開戰 麥巴比誓正名 迪馬利亞無緣倒戈 華荷域領祖雲作客PSG

基利安麥巴比一直盛傳轉會皇家馬德里，卻在今夏疑因獲豐厚新約及有更大話事權而留在PSG。他在法甲開季6輪表現對辦獨取6球，在射手榜僅次於7球的尼馬，但麥巴比的零助攻，則與分別有6次和5次的尼馬及美斯比了下去。事實是麥巴比早前曾與尼馬爭射12碼，反映兩人或仍有心病。

普巴闢謠稱落降頭行善

麥巴比近期也有場外問題，除涉與變性人交往外，在其法國隊隊友保羅普巴的兄長勒索其弟的案件中，披露普巴曾向麥巴比落降頭，據報後者曾致電普巴兄弟了解，昨則有消息指出，普巴確曾請求巫落降頭，但目的是協助非洲一個支持兒童的慈善機構，而非向麥巴比下毒咒。總的而言，麥巴比現正好趁歐聯首擊祖雲達斯掃走醜聞，並為PSG首次稱雄歐洲鋪路。軍情方面，PSG勢有尼馬復任正選。他在日前法甲大勝南特時後備上陣27分鐘「食白果」，使他聯賽和法國冠軍盃共6連續建功斷纜。

柏利迪斯拉比奧特或鬥舊東家

在歐聯首碰PSG的祖雲達斯方面，焦點本落曾效力敵軍7季、今夏約滿轉投「老婦人」的「天使」迪馬利亞身上。這名34歲老將在今季意甲首戰「地標」即開齋，惟賽後證實受傷需休戰兩周，近兩場聯賽對史柏斯亞和費倫天拿均以後備上陣，教練艾歷尼承認為安全計，所以沒冒險派對方擔正，豈料昨又證實小腿掛彩，使他無法倒戈PSG，但隊友借將中場里安度柏利迪斯，以及2012至19年是PSG球員的另一中場拉比奧特仍有機會碰舊東家，而取分人物將是上場聯賽避戰費倫的杜辛華荷域。這名擅射罰球的箭頭已在聯賽有4球進帳。