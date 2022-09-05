曼城遭逼和 哥帥斥欠銳 夏蘭特6戰10球平紀錄 李城慘敗續不勝包尾

雖然曼城作客維拉一役錄得高達72%控球率及13次攻門，惟要到下半場50分鐘方才憑中場奇雲迪布尼一記精妙傳中予夏蘭特門前建功，而後者只花6場已取得10球進帳，追平1992年紐卡素名宿米奇昆尼創下的英超最快累積10個入球紀錄。74分鐘，維拉由里安拜尼接應傳中撞射扳平，最終雙方1：1握手言和。

3仗失6球 哥迪奧拿：防守不算差

踢畢維拉一仗後，周中將轉戰歐聯作客西維爾的曼城，開季6場英超賽事取得4勝2和未嘗一敗，新援夏蘭特亦極速融入「藍月」軍團，可是該隊最近4場英超賽事有3仗未能保清白之身，失球更多達6個。不過哥迪奧拿賽後則認為，「只讓對手1次攻門中目標，球隊防守表現其實不算差」，反而認為問題癥結在於進攻，「我們在對方危險地帶的傳球不夠簡潔，佔盡上風時也無法取得第2個入球」。

古天奴「食詐糊」 謝拉特：球證承認犯錯

至於連續4場聯賽不勝，目前6戰僅得4分位列榜下游的阿士東維拉，主帥謝拉特則對球證79分鐘吹罰菲臘比古天奴越位，導致其遠射入球無效而憤怒，「球證上半場鳴笛的時機已經拿捏得不好，古天奴的有效入球更是因球證太快鳴笛而被錯誤吹掉。賽後我和球證團隊溝通時，他們也承認吹罰得太快了」。

昨晚李斯特城作客白禮頓方面，李城藉伊恩拿祖開賽僅1分鐘打開紀錄，但隊友勞基湯馬士在10分鐘擺烏龍。5分鐘後，白禮頓的摩西斯卡些度建功反超前，但又被敵鋒達卡在33分鐘追平2：2結束上半場。下半場接戰，白禮頓憑李安度杜沙特「士哥」和阿歷斯麥阿里士打梅開二度，終助球隊以5：2勝出，賽後6戰得13分續當「四哥」，得1分的「狐狸」則續包尾，與得4分的愛華頓未響勝鼓。