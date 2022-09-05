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2022年9月5日星期一
何詩蓓雙冠再破港績 200混合泳締新紀錄 達短池世界賽A標
劉慕裳超聯摘銀 不敵世界二姐 連續3站飲恨
陳善鈺劉子均澳洲賽封后稱王
港將辦校授劍 張家朗現身支持
深水埗港超首擊主場不敵港會 潘文廸冀麾下習慣壓力下應戰
拿度美網過關稱最佳表現 施維雅達同闖16強
梁影雪三奪港山路錦標賽冠軍
體壇快訊：三浦知良復出寫世界紀錄
電視精選
曼城遭逼和 哥帥斥欠銳 夏蘭特6戰10球平紀錄 李城慘敗續不勝包尾
沙拿近3仗食白果 奧雲斥踢打吡戰「隱形」
利亞奧傳射米蘭揚威打吡 巴塞征西凱旋拉芬夏開齋
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【明報專訊】（請看附圖）
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