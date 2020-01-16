何詩蓓雙冠再破港績 200混合泳締新紀錄 達短池世界賽A標

何詩蓓今年首度出戰短池賽事，雖然未有參加主項100及200米自由泳，但她仍有不俗表現，繼上周六破女子100米混合泳港績奪冠，昨日先在50米自由泳以24.55秒奪冠，並達年底短池世界賽B標，惟比自己保持的亞洲紀錄慢0.8秒。這名24歲港將稍作休息，隨後轉戰200米混合泳，她以2分08.03秒率先觸池，打破由鄭渝保持的香港紀錄（2分10.90秒），拋離次名逾12秒封后，同時達年底短池世界賽A標。

楊珍美歐鎧淳封后達世界賽B標

除了何詩蓓外，楊珍美和歐鎧淳兩名東京奧運港隊代表亦達短池世界賽B標，前者在女子50米蛙泳以31.35秒奪冠，她表示游出B標（31.52）是此役目標，雖於奧運後轉回兼職運動員對訓練有一定影響，但也盼盡力爭取佳績。至於歐鎧淳在女子100米背泳以59.31秒奪冠，她直言短池要求的技巧更高，「像跳水和轉身的技巧都要多加練習」，劉紹宇則於男子100米背泳以53.53秒封王。

麥世霆世青賽50米蛙泳無緣晉級

另外，港隊16歲新星麥世霆昨於秘魯首都利馬上演的世界青年游泳錦標賽轉戰50米蛙泳，他先在初賽游出29.19秒、總成績排第9晉級，他隨後於準決賽略顯疲態，最終以29.32秒32排第10，距離晉級決賽的前8席位差0.29秒，無緣再爭獎牌。

麥世霆在今屆世青賽參加3項個人項目，除了50米蛙泳外，這名港產「蛙王」早前在男100米蛙泳決賽得「梗頸四」，以0.12秒之差與獎牌擦身而過，上周五轉戰200米蛙泳掛銅，成為香港首位世青獎牌男泳手，亦是港隊繼2013年的何詩蓓後第2名獎牌得主。

另外，衛恒恩在男子400米個人混合泳以4分36秒39排第20，何肇倫在100米自由泳初賽止步。女子組方面，莫思騏在100米蝶泳以1分05秒82完賽，總成績位列第25。