何詩蓓破百米混合泳港績 港計時賽奪金 麥世霆世青200蛙摘銅

何詩蓓取世界賽A標

日前在香港傑出運動員選舉勇奪「星中之星」的何詩蓓，繼上月底在長池香港公開游泳錦標賽打破400米自由泳港績封后，昨轉戰香港短池分齡游泳計時賽延續勇態，在女子100米混合泳游出59.45秒封后，以1.18秒的優勢刷新原本由施幸余保持的港績，兼達12月的短池世界賽A標。她今將轉戰200米混合泳和50米自由泳，為下月展開的短池世界盃熱身。

麥世霆成港隊世青奪牌第二人

黃培燊計時賽200蛙破港績封王

另一港將黃培燊昨於上午的男子100米蛙泳游出個人最佳成績（PB）1分00.31秒奪冠，他短休數小時後轉戰200米蛙泳，以2分08.26秒率先觸池，刷新由自己保持的香港紀錄（2分08.95秒），並以逾1秒優勢力壓吳宇軒封王。女子100米自由泳則由譚凱琳以53.98秒封后，時間僅慢世界賽A標0.2秒，歐鎧淳和何南慧則以55.77秒並列第2。

除了何詩蓓有好表現，16歲「蛙王」麥世霆在世青賽也傳來喜訊，早前在男子100米蛙泳得「梗頸四」的他，昨伙隊友衛恒恩出戰200米蛙泳，前者在初賽的總成績排第2晉級，後者則排第16出局，麥世霆在決賽首次轉池後穩守第3，終以2分13.90秒摘銅，成為繼2013年在女子100米及50米自由泳穿金掛銅的「女飛魚」何詩蓓後，第2名在世青泳賽贏得獎牌的港將，也是香港男將第一人。至於川島旭以2分12.61秒奪金，應屆世青100蛙冠軍馬丹路域則慢0.33秒摘銀。

對於麥世霆在世青摘銅，主項同為蛙泳的黃培燊透露兩人在體院經常較勁，認為兩人之間亦敵亦友，「我們屬於良性競爭，能互相推動，鼓勵彼此」。19歲的黃培燊指麥世霆近年進步神速，自己亦不敢鬆懈，「當別人付出100％，我就要付出120％努力」。

另外，原定出戰世青賽的吳麗華因8月底染疫，終無緣隨隊遠征秘魯，她康復後出戰短池游泳計時賽，於女子800米自由泳以9分02.19秒率先觸池。這名16歲協恩女將指麥世霆的獎牌能鼓勵香港年輕泳手，「在世界賽不只外國泳手才能贏得前3，只要我們努力練習同樣有機會做到」。