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2022年9月4日星期日
細威27年網球手生涯謝幕 感謝胞姊大威：沒有維納絲 就沒有今天的莎蓮娜
阿仙奴征魔遇挑戰 巴西兵成關鍵
紅軍打吡言和拖肥連勝斷纜 卡華路傷出
阿爾派上訴失敗 皮亞斯齊落實明年加盟麥拿侖
8球會違FFP 歐協共罰款13.5億
歐洲主要賽果
體壇快訊：希臘歐洲賽旗開得勝
SUN周日體育直播賽程
何詩蓓破百米混合泳港績 港計時賽奪金 麥世霆世青200蛙摘銅
劉慕裳超聯巴庫站闖決賽今爭金
佐佐木周起孖 南區反克理文開季兩連勝
歐洲主要賽果
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【明報專訊】（請看附圖）
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細威27年網球手生涯謝幕 感謝胞姊大威：沒有維納絲 就沒有今天的莎蓮娜
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