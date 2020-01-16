8球會違FFP 歐協共罰款13.5億

近5季不符收支平衡要求

PSG被罰5.1億最多

UEFA稱8間球會於2018至22年的5個球季財政年度，未能符合財政盈虧平衡要求，包括AC米蘭、國際米蘭、祖雲達斯、羅馬、PSG、摩納哥、馬賽，以及土耳其球隊比錫達斯，8隊已達成和解協議，同意繳交1.72億歐元罰款，當中15%總額2600萬歐元（約2.04億港元）需全額支付，或在球隊參加歐洲賽收益中扣除，剩餘85%罰款的1.46億歐元，其中6隊於未來3年內繳交，國米與羅馬為期4年。

PSG罰款6500萬歐元為8隊最多，其次為羅馬、國米及祖雲達斯，分別被罰款3500萬、2600萬及2300萬歐元。UEFA另調查了19間球會，包括曼城、車路士及巴塞隆拿等豪門，結果均符合財政要求。

米利克再建功 祖雲言和費倫

另外，祖雲達斯昨於意甲作客費倫天拿，雖有新加盟的借將米利克於9分鐘先開紀錄，連續兩場有「士哥」，惟球隊於29分鐘被對手前鋒基斯甸高亞美扳平之餘，更在44分鐘有另一新兵里安度柏利迪斯犯手球輸12碼，幸由門將馬迪亞比連撲出對手前鋒盧卡祖域的12碼，終以1：1言和。