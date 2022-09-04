細威27年網球手生涯謝幕 感謝胞姊大威：沒有維納絲 就沒有今天的莎蓮娜

「細威」莎蓮娜威廉絲在美網開鑼前，已在一份雜誌撰文暗示美網後掛拍，令她前兩圈賽事座無虛席，貴賓房更不乏各界名人，惟她未能延續上仗挫2號種子干達域的氣勢，第3圈面對澳洲籍球手湯珍奴域，在首兩盤與對方拉鋸，但決勝盤速率下降，失誤增加下即使救出5個決勝分，仍以局數1：6告負。

美網第3圈止步成終章 揮手淚別球迷

寫黑人女將傳奇 各界致敬

威廉絲姊妹前日已在女雙一輪遊，至細威昨單打出局後，已完成今屆全部比賽。她賽後訪問先感謝家人，提到年長兩年的「大威」時更聲淚俱下：「我想這是喜極而泣，沒有維納絲，就沒有今天的莎蓮娜，所以非常感謝她。還有過去每一位加油打氣，鼓勵過我的人，你們都成就了今天的我。」她在23年前美網主場揚威，成為賽事在公開賽年代首位非裔女單冠軍，啟蒙多名當代黑人女球手，新星嘉奧芙、兩屆美網冠軍大坂直美，以至高爾夫球名將活士、美國前第一夫人米歇爾都發文向她致敬。

拒回心轉意 稱將探索自己另一面

月底滿41歲細威在2017年澳洲公開賽贏得23項大滿貫錦標，但生育後多次衝擊澳洲名宿歌特的24貫紀錄失敗，近年戰績隨年歲漸長而下滑，自去年在溫布頓錦標賽拉傷大腿後只出戰過3項比賽，但過去一周表現不俗。被問到會否因而改變退役主意時，她猶豫了一會說：「我感覺到今次比賽愈打愈好，或許今年應更早提升表現。我想應該不會了，但永遠都不知道。」她又提到照顧女兒是考慮因素，亦會「探索莎蓮娜的另一面」。

美網昨晨亦上演另外多場第3圈單打賽，嘉奧芙、查比雅、嘉西雅等女單種子球手順利晉級，其中前者將明晨於16強迎戰中國隊老將張帥。男單尋求衛冕的丹尼麥維迪夫則要火併溫網亞軍基茲奧斯，爭奪8強席位。