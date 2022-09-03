體壇快訊：鄧謝配日本賽8強止步

張心悅寫200背港青紀錄

游泳世青賽昨續於秘魯上演，港隊小將張心悅昨於女子200背初賽游出新港青紀錄時間2分15.52秒晉級，最終以第6名完成決賽；其隊友沈嘉穎則在初賽排第14名。何承燁在男子800自決賽得第21，他伙拍衛恆恩、莫思騏、沈嘉穎在男女混合4×100自接力獲第17。

田徑室內世界賽延期

由於中國新冠疫情肆虐，世界田聯宣布，原定在明年3月17至19日在南京上演的田徑室內世界賽，將延期至2025年舉行，是賽事第3次延期舉行，並獲中國田徑協會等同意。

浙省運會女足隊吞44蛋

據新浪足球及《上游新聞》等報道，浙江省運動會周四上演女足乙組賽事，麗水隊以44：0擊敗湖州隊，在網上引發熱議。湖州市體育局就事件回應，稱球隊狀態欠佳以致大敗，並讚揚球員發揮拼搏精神，未發現有人賽風賽紀問題。發言人又稱省內各地區體育重點項目不同，湖州市在排球等項目表現出色，並指體育比賽勝負乃常事，「比賽後我們對球員作心理輔導，鼓勵她們愈戰愈勇」。