香港球迷取經川崎 日職應援撐深水埗

文、圖：余瑋

阿愉自2010年開始到日本朝聖，至今累計看了30、40場日職，一直支持近年冠軍川崎前鋒，視已退役的中村憲剛為偶像，其投入程度甚至獲當地球迷會邀請一同打氣。這名川崎狂熱球迷新一季將多了一個身分，為港超「升班馬」深水埗負責市場推廣及傳媒聯絡。阿愉透露在學時已認識當年在該校任教的今季深水埗總監高俊基，亦因對方而見證深水埗由乙組升上港超。他數月前應邀協助推廣這區隊，他稱縱有正職在身，惟工作時間較彈性，亦覺機會難得，故可義務幫手，身兼多職也從中找到樂趣。

活用區內建築設計戰衣 推棒球打氣衫

阿愉首項任務為設計今季深水埗球衣，他從主要在深水埗拍攝的港產片《濁水標流》取靈感，發現區內特色建築如在醫局街的「深水埔公立醫局」，於是以這個二級歷史建築的窗花及外形作為球衣暗花圖案，再從建築招牌留意到深水埗舊稱為「深水埔」，以此印在球衣手袖上，加強球衣地區元素，「我覺得地區球隊應該要將所在地方名顯示在球衣手袖位置，日職和韓職球會都有這樣做。用舊稱當是提供歷史冷知識」。阿愉構思後交由跟深水埗合作多年的本地設計運動服裝品牌ATACAR再設計及生產，新球衣由6月底構思，最終一個多月就面世。除了暗花及手袖特色參照日職球衣元素，阿愉還參考日職在2019年球季，主隊在周五晚賽事會派發給入場球迷的棒球衫款式打氣服，推出深水埗的版本作為購買季票贈品，之後再作發售，盼透過球衣款式提高區內凝聚力，「穿上愛隊球衣就象徵是自己人，我以前到日本着川崎球衣，遇上川崎球迷就算不認識，對方都會打招呼，我想香港的區隊做到這種社區氣氛」。

引入日職元素 主場開咪冀吸納死忠

因應疫情阿愉近年未能赴日朝聖，笑言如今成為港超球隊一分子像是寄託，將對川崎前鋒的感情投放到深水埗區隊，「想透過這平台將在日職看到的元素，嘗試放到港超比賽」。除設計球衣和構思球會口號，阿愉透露還會在主場賽事做「球場DJ」。他說2007年起入場看本地賽事，有感場內廣播很多時均欠投入感，因此他已向足總申請並獲准，在深水埗主場賽事親自開咪讀出場陣容及入球球員，「以往本地賽事場內讀出場名單和入球都好似報天氣，好記得港隊比賽被對手入球後，球場熒幕竟照播入球動畫再加歡呼聲效，此事我介意了好耐，今季我希望做到主場氣氛好過對手，深水埗入球時我就大嗌GOAL。若非分身不暇，我甚至想做埋啦啦隊隊長，逐步做好場內氣氛，說不定可感染球迷更投入，令球隊開始有死忠球迷」。

家住深水埗區的球員梁星耀也稱，相比以往效力球隊的球衣多用「組隊衫」款式，今季球衣是新穎，「自家設計又有地區特色，關注度還是對球員、球迷歸屬感都會多點，更像是一間球會」。ATACAR創辦人之一盧俊豪說，由2017年深水埗在乙組時已開始合作贊助，今季除主場和作客球衣，連同訓練服等共有10款服式。今明兩天在黃埔一商場中庭會舉辦深水埗球衣展覽，展出球隊今季所有球衣及訓練服，以至甲組時期球衣，從中介紹球隊歷史，為明午首仗造勢。