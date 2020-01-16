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2022年9月3日星期六
奧巴美揚壓哨投車路士 藍戰士擲22億冠歐洲 紅軍借中場艾法美路
比利連回巢巴塞 巴夫韋迪達斯離隊
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大埔逾兩年半港超主場首擊 迎晉峰誓開齋
澳洲棄申辦2023年亞洲盃 餘3國爭主辦權
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體壇快訊：鄧謝配日本賽8強止步
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【明報專訊】（請看附圖）
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