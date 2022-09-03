利物浦征不勝拖肥 紐尼斯復出 夏文籲控制情緒

社交網自勉「是時候回歸」

今夏由賓菲加加盟利物浦的達雲紐尼斯，先後在社區盾挫曼城，以及英超首戰作客打和富咸中建功，卻在上月中主場與水晶宮言和中頭撞對手直接領紅，無緣過去3場聯賽，今晚及時復出出征愛華頓。他昨在社交網站寫上「是時候回歸」以自勉，但據報近兩仗獨取3球和有3次助攻的羅拔圖法明奴有望續掛帥。

夏文向紐尼斯潑冷水道：「無論在英格蘭或葡萄牙比賽，你得好好控制情緒。他今仗若先列後備並不會令我驚訝。」夏文又看好「紅軍」另一新兵法比奧卡華路，指該名過去兩場聯賽都有「士哥」的中場將對球隊非常重要。愛華頓與尾三的狼隊和包尾的李斯特城同是開季5戰不勝，主帥林柏特更背負過去26次對陣利物浦僅贏1次的壓力。

曼城若挫維拉升榜首

次席曼城明晨若作客挫阿士東維拉，便可以1分反壓明晚才作客曼聯的阿仙奴升上榜首。「藍月」傷兵基亞利殊及尼敦阿基據報傷勢好轉，但上陣成疑。排尾二的維拉僅勝出1次，若再有閃失，是下個被炒領隊次熱門的謝拉特恐帥位不保。