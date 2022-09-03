比利連回巢巴塞 巴夫韋迪達斯離隊

丹麥籍前鋒巴夫韋迪原本至後年才約滿巴塞，但近月拒絕減薪或無償解約，與巴塞爭持不下，最終會方至前晚才確定雙方協議解約，但無交代涉及金額，只簡短祝願對方未來成功。巴塞在截止日免費簽入與阿仙奴解約的昔日青訓產品後衛比利連，因而將小將達斯外借至意甲AC米蘭，未知比利連與盛傳加盟的馬高斯阿朗素，會否在球隊明晨作客西維前趕及註冊上陣。這支西甲勁旅亦據報在最後時刻，收到一份對中場法蘭基迪莊的逾1億歐元（約7.85億港元）報價，但最終沒有下文。

皇馬西甲榜首大戰迎貝迪斯

巴塞因西甲首輪遭華歷簡奴逼和，暫落後3戰全勝的宿敵皇家馬德里及貝迪斯兩分，有望趁兩軍先上演榜首大戰而收復失地。今晚主場出擊的皇馬，則有下周歐聯作客蘇超些路迪的後顧，門將泰拔高圖爾斯說：「貝迪斯的球員很有經驗，我們需想辦法壓逼他們，希望我們能在今季首場主場賽事獲勝，來準備歐聯。」另外，皇馬主帥安察洛堤否認翼鋒夏薩特有傷在身，才在首3仗僅合共上陣41分鐘，但強調對方在球隊角色仍重要。