奧巴美揚壓哨投車路士 藍戰士擲22億冠歐洲 紅軍借中場艾法美路

今晚英超迎戰韋斯咸的車路士暫列第10，5場僅入6球，前線只有新援史達寧狀態較佳，最終斥資1,200萬歐元（約9414萬港元）羅致奧巴美揚，新季會穿起9號球衣。這名33歲前鋒簽約兩年，將自效力多蒙特後，再與領隊杜曹合作，在訪問中似有意劍指聯賽冠軍，「我在英超還有心願未了，為回來而感到興奮」。奧巴美揚曾於2018起效力另一倫敦球會阿仙奴逾3季，雖曾膺英超金靴獎，但一直未能領軍打入聯賽前四，有望於11月的打吡戰倒戈舊東家。

巴舒亞伊外借告吹 解約投費倫巴治

車路士今夏高價簽入韋斯利科芬拿等最少3名後衛，加上史達寧等另外5名新兵，轉會開支高達2.82億歐元（約22.1億港元），冠絕五大聯賽，即使送走迪姆華拿等將，但巴舒亞伊及馬高斯阿朗素未能脫手，最終只能以解約方式離隊，分別免費轉投費倫巴治及有望投巴塞，令球隊淨支出仍高於次席的曼聯，以及買入21名球員的諾定咸森林等隊。

至於利物浦近期接連有隊長佐敦軒達臣等中場受傷，最終決定向祖雲達斯借用艾法美路，季尾有3750萬歐元（約2.9億港元）優先買斷條款。英、意傳媒對其轉會消息感意外，指出紅軍巴西幫有助艾法美路融入，但踢法相近的堤亞高艾簡達拿快將傷癒，普遍認為現狀態低迷的艾法美路發揮機會有限。有報道則指RB萊比錫中場干拉特賴馬才是利物浦的首選，但對方無意來投才退而求其次。

森林簽21人創英球壇紀錄

多支中下游球隊則積極為今季護級擴軍，其中富咸最後數小時連簽巴西籍老將韋利安、列斯聯翼鋒丹尼爾占士等4將，試圖減輕射手阿歷山大米祖域的入球重責。另一升班馬諾定咸森林則最新獲得狼隊中堅韋利保利等3人，單一轉會窗狂簽21人，已創下英格蘭聯賽紀錄，但他們據報仍在斟介自由身的前熱刺後衛奧里亞。

截止日亦見證多宗交易告吹，阿仙奴據報曾為阿士東維拉巴西籍中場杜格拉斯雷斯三次報價，都被拒諸門外。受列斯聯垂青的馬賽前鋒班巴迪安則有傳在機場變卦，打算改投尼斯，卻終因體測「肥佬」而未能成事，堪稱近年截止日又一趣聞。