美網次圈勇挫干達域 延續球員生涯終章 細威笑言「寶刀未老」

莎蓮娜威廉絲今屆以非種子球手身分出戰，因此次圈便需硬撼來自愛沙尼亞的「二姐」干達域。職業生涯贏得23項大滿貫錦標的她，首盤雖錄得20次無壓力犯錯，但仍與對方力戰至決勝局，並以細分7：4勝出先下一城。干達域次盤調整後回勇，三度打破細威發球局，並以6：2追平盤數。

落後博盡拒留憾 闖32強鬥湯珍奴域

40歲的細威比干達域年長14歲，但在決勝盤力證「年齡只是數字」。她不僅成功保住發球局不失，並且三度破發，最終再贏6：2拿下勝利，32強將面對澳洲籍球手湯珍奴域，繼續於主場譜寫生涯最終章。她賽後受訪時笑言：「我還剩下一點點功力！這是我擅長的，我喜歡挑戰，並正在迎接挑戰。」

被問到此戰得勝是否意料之外，細威先笑而不語，其後稱：「我只是莎蓮娜！當我輸掉次盤，心裏想着必須付出最大努力，因為真的可能是最後了。」

基茲奧斯男單過關 稱聞大麻味呼吸困難

男單方面，澳洲籍「壞孩子」基茲奧斯次圈以7：6、6：4、4：6、6：4擊敗法籍球手邦斯，第3圈面對東道主球手禾夫。賽事期間出現小插曲，基茲奧斯向裁判投訴場內聞到大麻氣味，裁判其後廣播提醒在場球迷禁止吸煙，然後恢復比賽。「壞孩子」賽後透露自己患有哮喘，因此在比賽時呼吸會感到困難，「這肯定不是我喘息時所聞到的氣味」。

新星吳易昺反勝 締中國男將大滿貫最佳

此外，22歲國家隊新星吳易昺兩度落後下，以6：7、7：6、4：6、6：4、6：4，反勝葡籍球手波基斯，再創中國球手征戰大滿貫男單的最佳成績，第3圈將挑戰俄籍「一哥」丹尼麥維迪夫。33歲的張帥在女單次圈以7：5、6：1擊敗斯洛伐克的施美露娃；王曦雨則以3：6、7：5、7：5反勝世界第3的莎嘉里，生涯首度擊敗前10球手，並首闖大滿貫第3圈。