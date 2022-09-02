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2022年9月2日星期五
廠兵五連勝平紀錄 阿迪達拒自滿 曼城6蛋贈森林居次 夏蘭特再戴帽破天荒5仗9球
紅軍補時8分鐘絕殺拆紐 軒達臣傷腿筋餘3中場
奧巴美揚遇劫後報平安 稱傷下巴無恙信迅速復元
祖雲主場返勝軌 普巴兄弟反目後首現身打氣
安永佳轉戰中甲廣西 感激傑志栽培
鄧謝配日本賽挫東道主組合闖8強
體壇快訊：港網球學院設新星獎學金
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美網次圈勇挫干達域 延續球員生涯終章 細威笑言「寶刀未老」
麥世霆世青賽百米蛙泳梗頸四
28歲港壁球一哥葉梓豐因傷掛拍
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【明報專訊】（請看附圖）
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