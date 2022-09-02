安永佳轉戰中甲廣西 感激傑志栽培

中甲球會廣西平果哈嘹前晚宣布，港足25歲前鋒安永佳正式加盟球隊。他在球會訪問稱對未來挑戰充滿期待，並感謝前球會傑志，「我永遠都會是傑志大家庭的一員」。

稱冀離舒適圈求進

傑志在上月底稱安永佳曾三度要求轉會，最終放行讓其離隊。廣西平果哈嘹前晚正式落實這宗轉會，這名混血港腳其後於微博用中文寫道：「新的起點。對未來的挑戰充滿期待！迫不及待開啟新征程了！」該隊今年3月曾簽入另一港腳射手辛祖，惟上陣7仗後早前已離隊。出身傑志青訓的安永佳，亦不忘在微博感激母會栽培，「選擇離開傑志這個家，對我來說是一個非常非常艱難的決定。不過作為一名球員，我想不斷地挑戰和提升自己。而我能感受到必須逼自己一把，脫離舒適圈，以期取得進步」。

另邊廂，東方龍獅昨落實重簽亞歷斯祖，這名23歲後衛上季因個人理由提出離隊，他現已隨隊到烏茲別克操練備戰。東方表示已為他在亞協盃註冊，有望趕及在下周二作客索迪亞拿的跨區4強上陣。

菁英盃開鑼 流浪港23爭響勝鼓

此外，菁英盃今晚8時上演揭幕戰，由B組的標準流浪將於旺角大球場對香港U23，兩隊聯賽首戰分別不敵理文及冠忠南區，今仗齊爭響勝鼓。