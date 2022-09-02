祖雲主場返勝軌 普巴兄弟反目後首現身打氣

賽前連續兩仗不勝的祖雲達斯，昨仗開賽9分鐘憑杜辛華荷域建功先拔頭籌。換邊後「斑馬兵」先後換入新加盟的菲臘高斯迪及迪馬利亞，至補時階段，後備入替上演「地標」的馬賽借將米利克，接應隊友米列迪助攻破網，領軍以2：0輕取對手。

拿玻里拉素失分 費倫天拿吞首敗

季前以自由身加盟祖雲達斯的保羅普巴，是役續養傷缺陣。這名法國國腳早前稱遭胞兄馬菲亞斯及兒時好友禁錮兼勒索，惟昨似未受事件影響，除與另一新兵里安度柏利迪斯觀戰外，又在場邊為隊友打氣。領軍返勝軌的主帥艾歷尼，則無視球迷不滿其戰術而喝倒彩，「球員需要支持，我不喜歡悅目但不能取勝的足球風格，我只重視效率」。

另外，拿玻里同日主場遭萊切逼和1：1，主帥史巴列堤不滿麾下行軍緩慢，又稱因輪換而換走尼當比利等新兵。拉素同日有射手恩莫比尼建功，在意甲累積183球並超越名將巴迪斯圖達，惟作客被森多利亞逼和1：1。烏甸尼斯則靠比圖比東卡一箭定江山，以1：0小勝吞下今季首敗的費倫天拿。效力土超球會艾達納鐵路的意大利前國腳巴洛迪利，則加盟瑞士球隊錫永，沙蘭力坦拿則簽入波蘭隊前鋒比亞迪克。