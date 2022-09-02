廠兵五連勝平紀錄 阿迪達拒自滿 曼城6蛋贈森林居次 夏蘭特再戴帽破天荒5仗9球

阿仙奴賽前勢如破竹連贏4場，昨仗又藉加比爾捷西斯及加比爾馬天尼利 ，先後在30和77分鐘破門，以2：1擊退有杜格拉斯雷斯在74分鐘直接彎入角球的維拉。捷西斯迄今在英超上陣5次入3球和交出3次助攻，改寫同期5次參與入球的奧斯爾，成為隊史此階段的新紀錄保持者。阿仙奴領隊阿迪達說：「上半場的演出令我雀躍，而即使我們為連續勝出感到高興，但從下半場表現看來，球隊仍必須繼續改善。」

謝拉特下台壓力增認受壓

阿仙奴下場英超是下周日晚作客曼聯，或是「兵工廠」開季以來最難打的聯賽，而未計「紅魔」今晨作客包尾的李斯特城賽果，維拉以5戰得4分排尾二，已令主帥謝拉特深受壓力。據博彩公司資料，這名英格蘭名宿教頭，已成為下個被炒領隊大熱門，之後依次是李城的羅渣士、愛華頓的林柏特、狼隊的般奴拿治及車路士的杜曹。謝拉特說：「我當然感到憂心。我是個很誠實的人，對自己是很有要求的。」

曼城雖有奇雲迪布尼先列後備，但仍憑新兵艾寧夏蘭特在12、23和38分鐘，分別以左腳、右腳和頭槌建功，加上換邊後祖奧簡斯路錦上添花，以及新兵祖利安艾華利斯梅開二度，以6：0大勝諾定咸森林。「藍月」主帥哥迪奧拿賽後稱讚夏蘭特道：「他擁有獨一無二的入球觸覺。我知道他會為取得入球而快樂，亦肯定會因球隊（假如）輸波而失落。」另外，夏蘭特上陣5次便成為連續兩場英超「戴帽」的新兵，舊紀錄保持者是花21場才達標的紐卡素名宿丹巴巴亞。

艾簡治投曼城簽約5年

曼城昨又宣布，已與來自多蒙特的中堅艾簡治簽約5年，此外，森林昨落實今夏第19簽，斥資225萬鎊（約2040萬港元）羅致狼隊的31歲中堅韋利保利。