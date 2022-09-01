男籃歐戰強陣爭標 小將變球星 當錫誓領斯國衛冕

斯洛文尼亞vs.立陶宛 有線602/662台 晚上23：10直播

賽事原定去年舉行，但因與延至去年舉行的東京奧運撞期，故順延至今年。決賽周共有24隊，將分成4組在捷克、格魯吉亞、意大利及德國進行初賽；16強至決賽的所有賽事則在德國柏林上演。而原本取得決賽周資格的俄羅斯隊，在俄軍入侵烏克蘭後被禁賽，由黑山隊遞補參賽。

偕老臣迪加積再爭冠 喜見各路大軍挑戰

斯洛文尼亞隊上屆決賽擊敗塞爾維亞隊，捧走隊史首個歐洲賽冠軍；當日勇奪最有價值球員（MVP）的迪加積，近年在NBA已退居後備，上季分別效力多倫多速龍及布魯克林籃網的他，在常規賽上陣21場僅8次正選。然而這名36歲控衛在今夏4場世界盃外圍賽中。場均攻入16.8分及交出3.5個助攻，料在國家隊續扮演重要角色。此外，效力丹佛金塊的簡沙，以及身高2.13米的美裔歸化中鋒杜比，同為該隊焦點球員。

而上屆以超新星姿態亮相的盧卡當錫，現已銳變成斯洛文尼亞隊的頭號球星，去年便率隊首戰東奧即獲得殿軍，與獎牌擦身而過。這名24歲達拉斯獨行俠後衛賽前豪言，球隊的目標只有衛冕，「我們會進軍德國並拿下金牌。5年前奪冠時，外界都沒認真看待我們；現在情况已不同了，各隊都衝着我們而來，這是我們樂見的」。

34名NBA猛將參戰 約基治誓率塞軍雪恥

不過，今屆多達34名NBA猛將參戰，各隊戰力大大提升下，為斯洛文尼亞隊的衛冕夢倍添挑戰。塞爾維亞隊中鋒約基治今屆背負兩屆NBA常規賽MVP名銜應戰，務求一雪上屆決賽飲恨前恥。法國隊則去年在東奧4強曾擊敗斯洛文尼亞隊，這次由中鋒高拔及後衛科尼亞掛帥，誓延續東奧摘銀的國際賽強勢。

此外，希臘隊「字母哥」安迪度高安普將首度亮相歐洲賽，伙二兄高斯達斯及四弟芬安拿斯組成「兄弟兵」，該隊上月友賽曾以86：70擊敗世界盃盟主西班牙隊，力證具備挑戰列強實力；「狂牛兵」隨加素爾兄弟等老將東奧後淡出，加上「金童」盧比奧膝傷未癒缺陣，今屆迎來大換血，僅得靴南高美斯兄弟及20歲侯斯頓火箭新星加路巴3名現役NBA球員助陣。