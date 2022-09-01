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2022年9月1日星期四
張家朗何詩蓓首奪傑運星中之星 張：冀經歷鼓勵大眾永不言棄 何：盼續發揮影響力為港增光
兄妹破天荒齊膺十傑 劉知名：錦上添花
乒乓奪3獎成大贏家 杜凱琹：珍惜機會
科芬拿上車簽約7年 目標4線爭標
曼聯征李城爭三連勝 坦帥稱C朗留隊
戴巴拿起孖領羅馬大勝
歐洲主要賽果
電視精選
男籃歐戰強陣爭標 小將變球星 當錫誓領斯國衛冕
麥世霆世青100蛙闖決賽今爭牌
拉度簡露美網一輪遊無緣衛冕
體壇快訊：港隊雙楊配日羽首圈止步
歐洲主要賽果
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【明報專訊】（請看附圖）
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