張家朗何詩蓓首奪傑運星中之星 張：冀經歷鼓勵大眾永不言棄 何：盼續發揮影響力為港增光

今屆傑運一改過往選出八傑的慣例，改為頒發男、女子各5名傑出運動員獎項。經過公眾投票後，張家朗及何詩蓓分別在各自組別取得領先，最終大熱當選星中之星香港傑出男、女運動員，兩人均為首次贏得「星中之星」。

張家朗今返校園開學感緊張

何詩蓓為當運動員感幸運幸福

張家朗過去在舊制下兩度當選八傑，今首獲「星中之星」殊榮。他指出該獎項有如去年東奧奪金後的一份成績表。他透露東奧前曾經歷低潮，冀以自身經歷鼓勵大眾永不言棄，「在東奧及今年世界賽，想帶出的是未到最後一刻都不要覺得自己會輸，作為運動員的我一直把這道理放在心中」。

談及未來目標，張家朗放眼延至明年舉行的杭州亞運，以及兩年後的巴黎奧運，惟強調不會刻意去想衛冕奧運金牌，「始終要一步一步來，先爭取入場券」。他更透露今日迎來浸會大學體育及康樂管理課程的開學日，直言事隔多年重返校園心情緊張，「比賽反而沒這麼緊張，始終很久沒上課，在一個未知的新環境在所難免」。

三度當選傑出運動員的何詩蓓，得獎後形容「星中之星」獎項得來不易，「香港長久以來有很多出色的女運動員，獲這獎項是非常光榮的。我知自己非常幸運和幸福，幸運在可以每天於泳池做自己喜歡的事，幸福在背後有很多支持我的人」。

她又說，東奧奪牌後讓她感動的並非獎牌本身，而是別人拍下為她打氣的片段，「從沒想過運動能讓人們團結起來，想不到自己有這麼大影響力，盼日後續以成績和行動，成為大家榜樣，營造更多凝聚社會的時刻，為港人帶來更多光榮」。

李慧詩9度稱傑

盼體院珍惜幕後無名英雄

此外，「牛下女車神」李慧詩雖無緣星中之星三連霸，但仍獲選為5名傑出女運動員之一，連續9屆當選傑出運動員。她趁機感激背後團隊支持，亦盼體院珍惜這群在運動員背後的無名英雄，「今次為體院員工爭取福利，往後有人實行才算有意義。若我講完，大家只當作IG限時動態，24小時後忘了也沒用」，她重申仍享受單車，未計劃退役。