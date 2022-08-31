體壇快訊：新加坡奧運金牌泳手涉毒受查

卡雲尼投華倫簽約兩年

今夏約滿離曼聯的烏拉圭隊射手卡雲尼，昨落實以自由身加盟西甲球會華倫西亞，簽約兩年。而華倫昨於西甲主場0：1不敵由基沙文奠勝的馬德里體育會，開季1勝2負暫列第14位。

新西蘭出線世盃決賽周

男籃世界盃亞洲區外圍賽，E組榜首新西蘭隊昨在主場以100：72大勝約旦隊後，提前取得明年決賽周入場券。中國隊則以80：67挫巴林隊，於F組以6勝2負排次席。歐洲區方面，希臘隊在NBA球星「字母哥」安迪度高安普領銜攻入全場最高26分下，主場以85：68大勝比利時隊，以4勝2負暫列I組次席。

美亞明年投本田伙馬昆斯

2020年世界電單車錦標賽（MotoGP）世界冠軍美亞，昨宣布明年由鈴木（Suzuki）轉投本田（Honda）車隊，將與目前正在養傷的6屆世界冠軍馬昆斯並肩。

33歲肯尼亞單車手意外亡

效力德國Bike Aid單車隊的肯尼亞選手簡根基（Suleiman Kangangi），日前於美國出戰一場長途單車碎石賽時意外身亡，終年33歲。車隊及賽會事後分別發聲明哀悼。