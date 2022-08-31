細威最終章首擊過關 美網辦告別儀式 2.4萬球迷致敬

嘆「離開比堅持難」

下月滿41歲的細威退役在即，這是她生涯21次、也是最後一次出戰美網，名宿金夫人、「女金剛」娜華蒂露娃、拳王泰臣、美國前總統克林頓等名人亦有入場。細威在首圈跟高雲歷激戰1小時40分鐘，在全場一面倒的打氣下開出9球Ace，以直落兩盤6：3勝出，延長這場告別之旅。

不論勝負，賽會早已為她準備告別儀式，球迷賽後高舉紙牌，砌出「我們愛莎蓮娜」的字句致敬，細威舉起心形手勢回應，並感激球迷一直以來的支持。細威直言退役是個艱難決定，但她也期待人生新篇章，並進化成「細威2.0」，她說：「當你對一件事充滿熱情，確實很難道別，有時候離開比堅持更難。」她在女單次圈會碰上愛沙尼亞籍的2號種子干達域，並伙拍胞姐「大威」維納絲威廉絲出戰女雙賽事。

夏納出局 吳易昺寫中國隊歷史

美籍球手嘉奧芙在首圈勝出，而7號種子的前一姐夏納則爆冷以盤數1：2不敵20歲烏克蘭籍小將絲妮嘉，後者盼將勝利獻給正受戰火蹂躪的祖國。男單方面，丹尼麥維迪夫、基茲奧斯、梅利等好手則分途晉次圈。至於國家隊的吳易昺則以直落3盤擊敗對手，成中國首名在大滿貫男單正賽獲勝的球手。