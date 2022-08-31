曼聯落實7.9億簽安東尼 隊史第二貴

借用門將杜巴夫卡 C朗或投拿玻里

網上流傳片段所見，安東尼已現身曼聯的卡靈頓訓練基地，著名轉會新聞記者羅曼奴稱，這名22歲巴西國腳已完成體測，將簽約5年，待辦妥簽證便會正式亮相，會方亦在官網證實消息。安東尼是熟用左腳的右翼，他將跟在阿積士的恩師坦夏格及中堅利辛度馬天尼斯故劍重逢，其轉會費高達8500萬鎊，將成紅魔史上第2高轉會費球員，僅次保羅普巴的8930萬鎊；另今季失正選的紐卡素門將杜巴夫卡，據報將借至曼聯一季，設有完季以500萬鎊買斷的條款。《每日電訊報》稱，隨着完成安東尼及杜巴夫卡的轉會，曼聯今夏增兵將宣告結束。

曼聯球星基斯坦奴朗拿度（C朗）去向則仍未定。意媒報道，拿玻里有意借用這名37歲射手，但轉會或涉及這支意甲球隊前鋒域陀奧森漢，紅魔簽入安東尼後能否再斥資羅致這名23歲尼日利亞國腳，加上由哪隊承擔C朗高昂薪金，亦成轉會最大障礙。