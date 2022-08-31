紅軍關窗前難望增兵 迎鵲續受傷兵潮困擾 雲迪積克籲買中場

利物浦開季3戰不勝後，上輪英超在晏菲路球場以9：0大炒般尼茅夫，取得今季首勝，明晨續在主場迎戰開季4戰不敗的「喜鵲」紐卡素。紅軍上仗有羅拔圖法明奴及路爾斯戴亞斯各梅開二度，前者還交出助攻「帽子戲法」。然而紅軍今仗仍多達8名傷兵，以及射手達雲紐尼斯續停賽。中場除了隊長佐敦軒達臣、法賓奴、老將占士米拿及小將哈維艾利洛，其餘中場如堤亞高艾簡達拿、拿比基達及居迪斯鍾斯等仍要養傷。雲迪積克也認為要買新中場，「目前確實需要有更多中場球員來支撐球隊，除了法賓奴，其餘中場位置都已有很多輪換」。

3.9億斟卡些度被拒 料棄尋貴價兵

般茅迎狼前解僱主帥柏加

傳利物浦曾開出4200萬鎊（約3.89億港元）羅致白禮頓中場摩西斯卡些度但被拒。據報紅軍中場目標，還有RB萊比鍚的干拉特賴馬及錫菲聯的辛達貝治。《The Athletics》記者大衛奧斯甸認為，除非突然出現物有所值的目標，否則紅軍較大機會沒有新中場，「利物浦今夏已在紐尼斯身上花費巨額，班主傾向不增兵」。

英超「升班馬」般尼茅夫上仗慘吞利物浦9蛋後，明晨主場對狼隊前，昨宣布解僱領隊史葛柏加，由助教加利奧尼爾暫代領軍。這名41歲少帥今季僅領軍4仗，成今屆英超首名被炒領隊，亦是今季歐洲五大聯賽被炒主帥首人。柏加上季帶領般茅奪英冠亞軍兼升班，但今季除首仗主場2：0挫阿士東維拉，之後對曼城、阿仙奴及利物浦均大敗，3仗零入球共失16球。

韋斯咸破紀錄4.6億簽柏基達

明晨其餘賽事，榜首阿仙奴主場對維拉爭開季五連勝，曼城則迎戰升班馬諾定咸森林；韋斯咸在主場對熱刺前，落實以破球會轉會費紀錄的5000萬鎊（約4.63億港元），從里昂簽入25歲巴西隊中場盧卡斯柏基達。