車路士征修咸頓求連捷 夏維斯稱伙史達寧攻堅有前途 白禮頓倘挫富咸登榜首

車路士英超首3仗先後取得勝和負，上場更因中場干拿加歷查上半場被逐而陷險境，卻有史達寧梅開二度，在主場以2：1險勝榜末的李斯特城，賽後4戰得7分排第6，暫少一哥阿仙奴5分。對於該名現役英格蘭國腳的挺身而出，仍未開齋的夏維斯佩服不已，他說：「我們需要入球，所以史達寧建功是最重要的。能有經驗豐富的他在我身旁是令人興奮的。他季初已展示了質素，以及迅速適應新環境的能力。我倆的合作會有前途。」

科芬拿赴美檢查舊傷 巴克里解約離隊傳投格流

然而車路士仍在努力物色前鋒。據報由於巴塞隆拿的奧巴美揚索酬太高，已令「上車」告吹，並令車路士盛傳有意再斟介與水晶宮尚餘1年合約的韋費特沙夏，以及愛華頓新星安東尼哥頓。另有報道指出，在曼聯前途未卜的基斯坦奴朗拿度（C朗），其經理人佐治文迪斯再次向車路士聯絡，研究該名37歲葡萄牙隊前鋒過檔的可行性。

車路士目前在英超只入5球偏少外，失6球也嫌多，故此領隊杜曹亟欲簽入李斯特城中堅韋斯利科芬拿，但此子去季曾因斷腳和足踝移位養傷7個月，車路士新班主保利為免入錯貨，已要求對方前往美國詳細檢查和做體測，待證實沒問題才正式收購。會方同時證實留用守將杜利奧查洛巴和門將阿列沙巴拿加，但翼鋒赫臣奧杜爾獲利華古遜同意借用，中場巴克里亦落實解約離隊，傳獲蘇超的格拉斯哥流浪青睞。軍情方面，車路士明晨有干拿加歷查停賽，但中堅高列巴尼停賽期滿復出。

白禮頓中場拉爾拉拿小腿受傷避戰

同日4戰不敗得10分的白禮頓倘出征「升班馬」富咸勝出，便可領前阿仙奴登頂，惟34歲中場拉爾拉拿因觸傷小腿勢需避戰。富咸上周在聯賽盃次圈先爆冷作客被低組別球隊卡維尼淘汰，後於英超倫敦打吡戰又敗走阿仙奴，目前狀態成疑。