巴塞皇馬西甲齊捷 奧巴美揚家中遭槍劫毆打

【明報專訊】據西班牙傳媒報道，巴塞隆拿前鋒奧巴美揚當地時間昨日凌晨在家中遭持械劫匪入屋行劫，其間遭毆打並損失財物。當地警方已展開調查，巴塞隆拿則暫未證實消息。
巴塞隆拿昨晨有新兵祖利斯古迪任正選亮相，並憑射手羅拔利雲度夫斯基梅開二度，成西甲歷來第4人開季3仗兩度起孖，主場以4：0大勝華拉度列。《馬卡報》等報道，未有上陣的奧巴美揚，賽後於當地時間凌晨1時於家中遇劫。數名持械劫匪經奧巴美揚住所外花園闖入屋內，以槍指嚇這名33歲前鋒及其家人。劫匪據報曾以槍柄及鐵通向奧巴美揚施襲，迫使對方打開家中夾萬，得手後駕車逃去。巴塞隆拿暫未證實消息，部分傳媒指奧巴美揚無恙，但未知傷勢。
尼馬12碼建功 PSG逼和摩納哥首失分
另外，皇家馬德里憑雲尼斯奧斯祖利亞先拔頭籌，加上射手賓施馬起孖，作客以3：1輕取完場前10人應戰的愛斯賓奴，開季三連勝並以較佳得失球力壓同分的貝迪斯續居首。34歲的賓施馬在西甲累積攻入222球，進佔歷史射手榜第7位。法甲方面，巴黎聖日耳門（PSG）憑前鋒尼馬射入12碼，主場以1：1逼和摩納哥，4戰3勝1和得10分續領群雄。蘇超「一哥」些路迪則有日本隊射手古橋亨梧在上半場連中三元，作客以9：0大炒登地聯。