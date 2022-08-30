巴塞皇馬西甲齊捷 奧巴美揚家中遭槍劫毆打

巴塞隆拿昨晨有新兵祖利斯古迪任正選亮相，並憑射手羅拔利雲度夫斯基梅開二度，成西甲歷來第4人開季3仗兩度起孖，主場以4：0大勝華拉度列。《馬卡報》等報道，未有上陣的奧巴美揚，賽後於當地時間凌晨1時於家中遇劫。數名持械劫匪經奧巴美揚住所外花園闖入屋內，以槍指嚇這名33歲前鋒及其家人。劫匪據報曾以槍柄及鐵通向奧巴美揚施襲，迫使對方打開家中夾萬，得手後駕車逃去。巴塞隆拿暫未證實消息，部分傳媒指奧巴美揚無恙，但未知傷勢。

尼馬12碼建功 PSG逼和摩納哥首失分

另外，皇家馬德里憑雲尼斯奧斯祖利亞先拔頭籌，加上射手賓施馬起孖，作客以3：1輕取完場前10人應戰的愛斯賓奴，開季三連勝並以較佳得失球力壓同分的貝迪斯續居首。34歲的賓施馬在西甲累積攻入222球，進佔歷史射手榜第7位。法甲方面，巴黎聖日耳門（PSG）憑前鋒尼馬射入12碼，主場以1：1逼和摩納哥，4戰3勝1和得10分續領群雄。蘇超「一哥」些路迪則有日本隊射手古橋亨梧在上半場連中三元，作客以9：0大炒登地聯。