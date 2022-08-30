普巴稱遭禁錮勒索1億 胞兄涉案 反擊稱弟向麥巴比落降頭

現年32歲的馬菲亞斯普巴為職業球員，目前為自由身的他在社交媒體分別以4種語言，預告即將公開有關普巴的「爆炸性」黑材料，「法國、英國、意大利同西班牙的民眾，尤其是保羅普巴的球迷、隊友、贊助商，你們有權知道一些事情，知道這個人值不值尊重和信任，是否值得入選法國隊並獲得參加世界盃的資格。我亦會告訴大家一些關於麥巴比的事，我會有很多證據來證實我的說話」。

保羅普巴在今夏約滿曼聯後，以自由身重返意甲祖雲達斯，這名29歲中場因為季前的熱身賽傷及半月板，或無緣11月揭幕的卡塔爾世界盃。

母親發聲明稱1個月前已報警

不過，普巴母親兼經理人Yeo Moriba隨即發聲明回應，對馬菲亞斯的言論不感意外，並指「一個月前已向意大利和法國警方報案，不會對正在調查的案件發表進一步評論」。多國媒體報道指出，保羅普巴今年3月曾被一些蒙面持槍男子挾持去巴黎郊區一個單位禁錮，又指他們在普巴成為職業球員後，未獲經濟上支援，並以近13年一直暗中保護普巴為由，向他勒索高達1300萬歐元的「保護費」。

馬菲亞斯斥弟謊話連篇擬「滅聲」

馬菲亞斯其後再於社交媒體還擊，轉發普巴受恐嚇的新聞並指對方謊話連篇目的是將他送入監獄「滅聲」，更指自己幾乎因為普巴而死。馬菲亞斯稱普巴是一名沉迷巫術的偽君子，曾經請巫師向麥巴比落降頭。兩人先後協助「高盧雄雞」奪得2018年世界盃和去年的歐洲國家聯賽冠軍。