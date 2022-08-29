阿仙奴反勝富咸 18年來首開季四連捷 阿迪達：爭標路如馬拉松

阿仙奴昨仗有主力辛真高及湯馬士柏迪因傷避戰，但表現未受太大影響，全場多達22次攻門8次中目標，但大部分被首次倒戈的門將賓特尼奴化險為夷。戰至56分鐘，「兵工廠」中堅加比爾馬加希斯在自家禁區內控球不穩被敵鋒阿歷山大米祖域搶走皮球，後者隨即單刀射破門將蘭斯達爾十指關，為富咸作客領先1：0，亦是這名塞爾維亞隊射手為該會攻入的100球。

米祖域寫里程碑 加比爾將功補過

阿迪達滿意麾下求勝心

不過，隨即轉踢3中堅加強攻力的主隊，在8分鐘後由隊長馬田奧迪加特接應布卡約沙卡的傳送，殺入禁區施射「省」中對方守衛改變方向入網扳平。戰至85分鐘，阿仙奴藉一次角球攻勢，在客軍門將尼奴出迎失誤拍空氣下，加比爾馬加希斯在人叢中射入空門將功補過，為球隊攻入致勝球，以2：1反勝富咸，是球隊18年以來首次開季4戰全勝，此前「兵工廠」在英超僅曾在2003/04年及2004/05年球季寫下同樣佳績，該兩季球隊分別以全季不敗奪冠及取得亞軍。

阿迪達賽後為勝利感雀躍，坦言球隊雖有犯錯且受到了應有的懲罰，但麾下隨即有很好的回應，球隊對勝利有良好的信念，上下一心為爭勝出力。惟被問及今季爭標機會時，他則表示：「球季才剛開始而已，一切言之尚早，這將會是一條很長的馬拉松賽。」而擔任球評的前曼聯名將阿倫史密夫亦言：「目前曼城仍會是大家心目中的奪冠大熱，相信利物浦亦會很快反彈返正軌，因此爭冠亦有漫漫長路，但可以肯定的是，這支阿仙奴比去季有明顯進步。」

英超將於本周中加開快車，阿仙奴將於周四凌晨迎戰阿士東維拉，再於下周日晚作客大戰曼聯，若戰畢這兩仗仍可保持全勝，將會打破隊史最佳英超開季成績。