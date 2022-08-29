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2022年8月29日星期一
細威迎球員生涯終章 今主場戰美網 一哥一姐齊致敬
戴巴拿倒戈獻助攻 羅馬逼和祖雲保不敗
拜仁言和慕軍首失分 文尼「詐糊」再起孖
艾華頓起孖領理文險勝流浪響頭炮
黃曉盈歐訓收穫大 冀求進備戰體操世界賽
黃浩聰完成環勃朗峰越野賽挑戰
Red Bull三籃 建龍飛馬B 封王闖總決賽
體壇快訊：鄭雅晴PSA挑戰賽奪亞
電視精選
阿仙奴反勝富咸 18年來首開季四連捷 阿迪達：爭標路如馬拉松
曼聯勢7.8億簽安東尼
韋斯咸挫維拉開齋兼擺脫榜尾
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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細威迎球員生涯終章 今主場戰美網 一哥一姐齊致敬
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