戴巴拿倒戈獻助攻 羅馬逼和祖雲保不敗

祖雲達斯藉前鋒杜辛華荷域，於開賽僅76秒主射罰球先開紀錄。69分鐘，今夏被祖雲放棄的保羅戴巴拿於遠柱接應角球，第一時間傳予羅馬隊友前鋒譚美阿巴謙近門頂成1：1完場。羅馬主帥摩連奴說：「我在半場休息時，向麾下稱作為他們的教練感到羞辱，最終球隊獲得美好賽果。」

A米輕取博軍 基奧特締里程碑

羅馬簽比洛迪 靴里拉借返畢爾包

AC米蘭憑鋒將拉菲爾利亞奧在21分鐘先拔頭籌，後於58分鐘助攻基奧特「半車身」射入個人第300球，令博洛尼亞作客以0：2敗走。這名35歲名將說：「這入球增加我的信心。米蘭前線有不少人才，球隊將會隨着時間而進步。」與米蘭和羅馬同得7分的尚有拉素及拖連奴。

另外，拖連奴的28歲意大利隊前鋒比洛迪，據報通過體測便可成為羅馬新兵；祖雲則勢將借用巴黎聖日耳門（PSG）里安度柏利迪斯，並擁有明夏以約1500萬歐元（約1.2億港元）買斷該名阿根廷國腳的優先權，而他的PSG中場拍檔安達靴里拉則以外借形式回巢畢爾包。

法甲方面，馬賽藉曾效力阿仙奴的阿歷斯山齊士梅開二度，以及「兵工廠」借將紐奴泰華利斯建功，作客以3：0大勝有尼高拉斯比比「地標」的尼斯。