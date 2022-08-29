細威迎球員生涯終章 今主場戰美網 一哥一姐齊致敬

莎蓮娜威廉絲在1995年展開職業賽，彈指間27年過去，這名23座女單大滿貫得主，今晚迎來最後一個大滿貫賽事，而或令她告別網壇的是世界排名第80的高雲歷，這名27歲黑山籍首圈對手昨在社交網站表示：「多麼美好的時刻。期待這場比賽。」看來亦很激動的還有施維雅達，這名比「細威」年少19年的波蘭籍「一姐」說：「對我來說，看見她是一件超現實的事情。我仍覺得自己只是一個小孩子。我看着她的比賽長大。」

若晉級將惡鬥2號種子干達域

今晚男單亦將上陣的丹尼麥維迪夫對細威也推崇備至，這名首圈將鬥美籍選手哥茲路夫的俄籍「一哥」說：「每次我見到她，她都會散發出一種傳奇般的能量。我相信這就是讓人們看到她，都會說『我是球迷』的原因，而且我們將或會再談論她多30 年。」去屆美網女單亞軍加拿大籍的莉拉費蘭迪絲則說：「莎蓮娜向我展示了如何變得堅強和獨立，以及為自己的信念及夢想而戰。」惟早前曾在辛辛那提網賽淘汰細威的去屆美網女單冠軍英籍新星拉度簡露有另一想法，「再次碰上她的話，我是不會思考對面場區的對手是誰」。若世界排名已跌至608位的細威挫高雲歷，次圈對手將有機會是次號種子26歲的愛沙尼亞籍好手干達域。

外卡身分伙大威姊妹檔戰女雙

此外，細威及其姊姊維納絲威廉絲獲美網賽會發出女雙外卡參賽，亦是這對「姊妹拍檔」自2018年6月法網後，首次參加大滿貫女雙比賽。今年6月度過42歲生辰的「大威」較細威早成名，7個大滿貫女單冠軍中，包括2000和01年的美網。美網首天比賽亮相的名將尚有女單的嘉奧芙、夏納、姬絲，男單的特薛斯柏斯、基茲奧斯、貝列天尼、梅利、華雲卡及堤安姆等。