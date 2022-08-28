港網壇超新星 黃澤林再衝貫 美網迎青年組最終戰 父遙距打氣最強後盾

新冠病毒疫情自2020年起在全球爆發，多項體壇賽事皆受影響，即使海外比賽逐漸復辦，一班港將去年面對14至21日的抵港隔離政策，也難像過往般外出比賽。黃澤林在2020年3月至去年6月不曾比賽，幸好去年有機會到海外練習；其父親黃悅明透露，當時共有3、4間網球學校向愛兒招手，經考慮下決定加入拿度網球學校，「東尼拿度（拿度叔叔兼前教練）等教練看過他打球，再親自邀請他。那邊的運動員全部目標一致，加上全面的支援，這對他更好」。

疫下孤身異鄉作賽 捱過低潮創佳績

黃澤林坦承離港決定很難，因從未試過在返港無期下隻身前往異鄉，「我好掛住家人，他們不能探我，最慘是我不知何時才能返港，要一直等，這對我並非易事」。黃澤林向來性格樂觀，但他透露在國外也試過情緒崩潰，與家人講電話時難忍脾氣，「那時比賽輸了，身體又不舒服，就問『你哋幾時喺度？次次我病，你哋都唔喺度』，發完脾氣後就崩潰」。

對於不能親自照顧兒子，黃父直言既無奈又心酸，幸好對方也能體諒，捱過低潮後亦有成長。黃澤林在去年美網和今年澳網青年組，分別伙拍韋斯法和葛原般奴贏得男雙冠軍，雖然隨後於法網和溫網未能奪標，但他不在意勝負，抱學習心態應戰，「每星期都有比賽，不論贏輸，下星期都要繼續打」。在港成長的黃澤林屬硬地球員，打球節奏明快，愛上網搶攻，他直言在泥地賽吃盡苦頭，但也能趁機裝備自己，「泥地着重腳步，加上球速變慢，也練我的耐力，令我提升了一個層次」。

提到兩度揚威大滿貫，黃澤林特意感激海外港人購票入場，為自己打氣，「港人給我加乘，令我在場上發揮更好，我一整年都沒講過廣東話，在澳洲、英國等地聽到『Coleman加油』令我更興奮」。美網明晚展開，黃澤林將在9月初出戰青年組賽事，其雙打新拍檔畢維拿斯（Edas Butvilas）也來頭不少，是去年溫網和今年法網青年組雙打冠軍。

師承拿度網校 盼追趕艾卡拉斯成就

黃澤林被問起偶像是誰也立即賣口乖，直言「一定是拿度，沒有其他答案」，他表示今年溫網16強勝出後，曾有機會跟拿度見面，自己亦牢記這名星級「校長」的說話，「拿度說有一直關注我的成績，很高興能得到他的認同。」

拿度網球學校孕育出不少星將，西班牙籍新星卡路士艾卡拉斯更以19歲又81日之齡升上世界第5，黃澤林亦視對方為目標，「學校有很多高水平球員，我們一起訓練和比賽，他們在各自年齡組別都是最強球員。卡路士（艾卡拉斯）只大我一年，但他世界排名已升上第5。我們曾交手，他的能力和態度都是我想學習的」。

黃父直言澤林心態良好，自己經常鼓勵他不要因勝利而失去初心，「我們看他比賽，每次都覺得是奇蹟，就像他當年贏橙碗、打青年組大滿貫，這些不是我們計劃得來，靠他每刻都力求進步，爭取而來。他將來要轉戰成人組，要成為世界頭5看似遙遠，但只要他繼續進步，都有機會達成目標」。

場地提供：清水灣鄉村俱樂部

文、圖：許嘉明