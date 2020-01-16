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2022年8月28日星期日
南區港超揭幕戰挫香港U23旗開得勝 大埔升班首擊賽和東方
理文首擊迎流浪缺兩中堅 陳曉明信無礙響頭炮
紅軍派9蛋取首勝 法明奴起孖3助攻 平英超最大勝仗
紅魔兩連勝 卡斯米路地標
國米負拉素吞首敗 細恩否認排陣出錯
阿辛斯奧擬離皇馬轉戰英超
萊比錫挫禾堡德甲開齋
體壇快訊：辛尼斯比利時站頭位起步
SUN周日體育直播賽事
港網壇超新星 黃澤林再衝貫 美網迎青年組最終戰 父遙距打氣最強後盾
張瑋桓王康怡不讓鬚眉屢創佳績
美網明揭戰幔 細威主場最後探戈
SUN周日體育直播賽事
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【明報專訊】（請看附圖）
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南區港超揭幕戰挫香港U23旗開得勝 大埔升班首擊賽和東方
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