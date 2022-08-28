南區港超揭幕戰挫香港U23旗開得勝 大埔升班首擊賽和東方

東方今季陣容年輕化，大軍只有20名球員，昨在旺角場迎戰相隔兩季重返港超的區隊和富大埔，吸引2448人入場觀戰。大埔除了主教練李恆匯，還有3名球員鍾偉強、李家豪及鄭子森正選倒戈，由老將李瀚灝把關。

2448人旺角場觀看「東大戰」

上半場雙方拉成均勢互有攻守，大埔先有鄭子森的遠射被東方門將葉鴻輝接實；東方外援中場馬高斯勁射被李瀚灝雙槌擋出。大埔巴西籍新援前鋒保連奴因傷於38分鐘被換出，半場互無紀錄。

大埔在下半場換入多一名「倒戈兵」王力威，東方則在69分鐘換入新加盟的中國籍後衛朱康銘。東方控球率較多，大埔則穩守突擊，攻勢更「入肉」，但雙方仍未能打破僵局，最終悶和0：0各得一分。

首任主教練的李恆匯賽後大讚麾下比賽投入，齊心做足部署。他承認昨仗形勢為「三七之比」處弱勢，惟一直對球員有信心，「真的靠球員各走多一步取得打和」。他期望周六重返主場首擊對晉峰，在大埔運動場能「爆場」。

東方主帥盧比度則對球隊首仗失分不感失望，期望小將們能從中學習。被問到只得20名球員能否應付全季，他承認並不足夠，但會以現有人腳做到最好。他其後透露球隊將會重簽23歲閘衛亞歷斯祖。東方明晨出發赴烏茲別克，備戰下月6日亞協盃跨區4強作客索迪亞拿。

鞠盈智加比爾膺賽事最佳球員

至於揭幕戰由冠忠南區在香港仔運動場迎戰香港U23，共864人入場。南區憑34歲射手史提芬彭利拿在上半場12分鐘射入12碼，以及新加盟的李嘉耀於下半場59分鐘頭槌建功，助球隊以2：0擊敗U23旗開得勝。是役場內氣溫高達攝氏34℃，期間不少球員都要飲水解暑，「肥彭」史提芬彭利拿及U23門將龐焯熙等球員更曾有輕微中暑迹象。南區中場鞠盈智承認昨仗因天氣炎熱而踢得辛苦，但稱今季南區目標不再是中下游，將會嘗試挑戰列強。

此外，今季港超新增每仗即場公布賽事最佳球員，由港足教練團選出，昨兩仗分別由南區中場鞠盈智及大埔中堅加比爾當選。