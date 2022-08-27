南區揭幕戰迎香港U23 大埔返超先鬥東方

李恆匯鍾偉強倒戈東方

地區球區和富大埔相隔兩季重返港超，陣容與2019年首奪港超時已面目全非，首擊鬥東方有將帥倒戈，包括回巢首任主帥的李恆匯、鍾偉強、王力威、利馬、李家豪及鄭子森。東方今季陣容年輕化及僅得20名球員，但李恆匯認為對手仍有一定實力，「東方不少華人球員都是港足代表，不過我們會在無壓力下出戰」。當年冠軍成員鍾偉強稱，會以平常心面對前東家。東方18歲小將馬希偉稱，盼以勝仗將勢頭延續至亞協盃。東方下周一赴烏茲別克，備戰下月6日作客亞協盃跨區4強。

頭場由南區迎戰香港U23，南區今夏有12名新兵，包括李嘉耀、巴西籍中場基斯，以及何振廷等傑志借將，在季前友賽6戰全勝，惟重掌帥印的主教練鄭兆聰強調，季前賽果不能作準，「若自己發揮欠佳、對手踢出鬥志，往往會輸波或失分，過去我們也試過數場有這情况，希望勿再發生」。香港U23今季由東方前帥司徒文俊執教，陣容平均年齡僅20.6歲，為10隊中最年輕。而今季港超每仗均會公布賽事最佳球員，由港足教練組成評審團選出。