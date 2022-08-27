港超相隔7月今開季 10隊角逐 理文擴軍誓爭標 踢港足重獲肯定 黃威三十而立夢未圓

上季港超因疫情腰斬，今季有觀眾入場下重新出發，相隔兩季由8隊回復10隊參賽。受惠香港球會於近年亞洲賽取佳績，下季或有3隊港超可參加亞冠分組賽及外圍賽。在前兩季冠軍傑志增兵不多、東方龍獅年輕化，理文今季簽入8名新兵，包括外援艾華頓及港將黃威，銳意挑戰所有本地錦標。

黃威過去兩個月為港足先後正選出戰亞洲盃外圍賽及東亞盃決賽周，助打入亞洲盃決賽周後人氣上升，接獲廣告及商場活動。然而在球會生涯，黃威一年前由東方借至青年新軍香港U23，他承認上季被外借有不甘心，「季前友賽時感覺狀態不錯，無想過會被借走，心情是不好受和有些愕然，始終這是職業生涯首被外借，自覺又不是邊緣球員、一直有入選港隊，所以起初我是拒絕的，之後張健峰（上季香港U23主教練）致電邀請，我才開始想與其留下坐冷板，不如跟隨想用我的教練」。

上季不甘被東方借至香港U23

獲港足主帥信任添信心 冀圓外流夢

黃威於2019年為和富大埔首奪港超冠軍後，隨恩師李志堅轉投東方的首兩季，他承認太在意場外批評聲而影響發揮，上陣減少再失去信心，在球員生涯陷入樽頸，「前季有場對冠忠南區，球隊半場領先3球後，我下半場後備入替踢了數分鐘已『搞唔掂』不想再踢，不知為何全失信心，突然很大壓力，幾乎想叫教練立即換返我離場」。

不過，黃威幸有東方隊友開解，加上借到非爭標的香港U23，反而讓他放鬆不少，終在港隊重獲信心，「除了戰術，我覺得最重要是有信任你的教練。港足主帥安達臣在泰國集訓時會個別找球員傾談，最難忘他向我說，若我20歲時他已在港執教，早已可到歐洲落班，當是鼓勵也好，這令球員有很大信心」。今季再加盟爭標分子，黃威有信心應付壓力，「回想近年多個港足主教練都有選我，所以要相信自己、對得住相信我的人」。

黃威下月17日將滿30歲，笑言上季在香港U23自覺已老，「不過30歲在香港可能仍算是年輕球員」，緊接目標既要助理文爭標，也想外流圓夢，「最近眼見港足隊友茹子楠和安永佳都北上發展，令自己想外闖想法更強烈」。他透露20歲入港隊時，前隊長陳偉豪問過他有沒興趣到北京試腳，「當時年紀仲細未有太大興趣，之後斷斷續續有經理人查詢意向。近年是少了，像我這年紀或已被視為沒太大進步空間，所以在球會和港隊要續有成績，都要靠點關係，唔係咁簡單」。

文：余瑋、圖：楊柏賢