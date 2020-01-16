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2022年8月27日星期六
阿仙奴誓取8年最佳開季 迎富咸爭4連勝 主耶穌續當「鋒頭躉」
卡斯米路勢迎曼聯「地標戰」 開腔冀C朗留效
科芬拿未隨李城征戰準買家車路士 羅渣士諷不及馬古尼專業
巴塞連續兩屆遇拜仁 羅拔仔勢倒戈
港桌球大師賽10月會師紅館
鄧謝配憾負德國組合 世界賽8強止步
女長城戴口罩戰亞洲盃 中國排協致歉
體壇快訊：佐高域因疫苗政策棄戰美網
SAT周六體育直播賽程
港超相隔7月今開季 10隊角逐 理文擴軍誓爭標 踢港足重獲肯定 黃威三十而立夢未圓
南區揭幕戰迎香港U23 大埔返超先鬥東方
SAT周六體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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