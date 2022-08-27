港桌球大師賽10月會師紅館

奧蘇卓林普來港參戰

防疫安排存變數

8名參賽球手包括世界前五的奧蘇利雲、卓林普、沙比、尼爾羅拔臣、希堅斯；中國籍的趙心童，以及港隊代表傅家俊和吳安儀。桌總主席羅永聰承認，防疫政策為籌辦賽事的最大挑戰，但指出在香港作賽對海外球手而言，仍存在吸引力，「5年前的賽事氣氛十分好，球迷的熱情成功打動這些球手。所有球手們得悉香港再辦賽事，還是感到雀躍」。他又透露正與政府商討防疫安排，認為「即使隔離一日，海外球手都難以接受」，冀以「隔離氣泡」舉行賽事。

今屆賽事首次移師紅館，屆時每場或可多達8000名球迷入場觀戰。羅永聰形容場地規模屬桌球賽「史無前例」，並希望藉舉辦大師賽，讓本港市民重新認識桌球，喚起大眾對桌球或被剔除體院A級精英項目的關注。

此外，傅家俊昨出戰北愛爾蘭公開賽外圍賽面對卡拉克，以局數2：4告負，無緣晉身正賽。