巴塞連續兩屆遇拜仁 羅拔仔勢倒戈

同陷死亡C組鬥國米

在德甲力爭11連霸的拜仁慕尼黑，今屆將於C組遇上巴塞隆拿及國際米蘭，三隊過去共奪14屆冠軍，令此組成今屆「死亡之組」，拜仁與巴塞去屆曾在分組賽碰面，當時拜仁兩循環交手均獲勝，亦令巴塞最終僅取第3位出局，須轉戰歐霸賽事。而今夏離開拜仁首赴西班牙「搵食」的波蘭隊射手「羅拔仔」羅拔利雲度夫斯基，亦有望首次倒戈這支效力了8年的舊會。

衛冕皇馬遇「黑馬」 熱刺抽上籤

此外，衛冕的皇家馬德里在F組亦遇多支「黑馬」，包括有德國隊前鋒迪姆華拿回巢領銜的RB萊比錫、烏克蘭勁旅薩克達，以及有多名日本國腳助陣的蘇超班霸些路迪。自2019/20年球季後重返歐聯的熱刺則抽得好籤，在D組的對手分別是法蘭克福、士砵亭及馬賽。去屆亞軍利物浦則身處A組，對手有在各自聯賽開季甚勇的阿積士、拿玻里及格拉斯哥流浪，出線難度不容小覷。

夏蘭特勢領曼城倒戈多蒙特

至於今晚英超迎戰水晶宮的曼城，在歐聯G組遇西維爾及多蒙特等挑戰，其中今夏加盟「藍月」的射手艾寧夏蘭特亦勢首次倒戈「蜜蜂兵團」。而巴黎聖日耳門（PSG）則在H組遇上有今夏離隊的迪馬利亞勢領銜倒戈的祖雲達斯。