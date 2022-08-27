阿仙奴誓取8年最佳開季 迎富咸爭4連勝 主耶穌續當「鋒頭躉」

阿仙奴vs.富咸 now611/621台 明晨00：30直播

開季3戰全勝 參與5入球居功

名宿列納讚冒險精神帶動隊友

一掃去年開季連敗3場的頹風，阿仙奴能搖身一變成為季初急先鋒，今夏來投的巴西隊前鋒「主耶穌」加比爾捷西斯居功至偉。上仗3：0大勝般尼茅夫後，捷西斯至今已直接或間接參與球隊 5 個入球，與列斯聯的洛迪高一樣並列英超最具威脅球員之首。兵工廠領隊阿迪達賽後也直言，捷西斯絕對是阿仙奴目前進攻最強利器：「他這場賽事幾乎參與了球隊所有入球，只是自己稍欠入球運而已。」

除了可量化的入球助攻外，現為《天空體育》足球評述員的前利物浦及熱刺球星列納，則表示「主耶穌」的作賽心態及拼勁，才是令兵工廠鋒線威力升級的關鍵：「以前阿仙奴鋒將大多予人跑動時優哉游哉，經常表演花拳繡腿式足球的感覺。可是他不一樣，願意冒上受傷風險在前線搶球，也會主動攔截對方球員。他不單在比賽如此，訓練時也是寸土必爭，自然對阿仙奴陣中其他球員有正面影響。」惟兵工廠對手富咸今季暫錄 1勝2和不敗佳績，中鋒阿歷山大米祖域聯賽更有3球進帳。阿迪達要靠「主耶穌」前線數糊外，更要設法將米祖域的空中優勢減至最低。

比比外借尼斯 或增兵補空缺

歐霸分組抽籤遇燕豪芬

新人加比爾得寵，近季已成兵工廠邊緣人的尼高拉斯比比，日前則已外借法甲球隊尼斯，爭取更多上陣機會。不過阿迪達在賽前記者會上就表示，會「盡可能在轉會市場結束前，研究是否可以收購一名進攻球員，取代離隊的比比」。另一方面，昨晚舉行的歐霸盃分組賽抽籤中，阿仙奴在A組遇上由曼聯名宿「雲佬」雲尼斯達萊領軍的荷甲班霸燕豪芬，同組還有挪威的波杜基林特及瑞士球隊蘇黎世。